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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رامي ربيعة: الأهلي كلل جهوده بالتتويج ببطولة أبطال القارات الثلاث

رامي ربيعه لاعب الأهلي
رامي ربيعه لاعب الأهلي
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قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق اجتهد بشكل كبير هذا ‏الموسم، وكلل جهوده بالتتويج بالسوبر المصري ثم بطولة القارات الثلاث على حساب نادي ‏العين الإماراتي، والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.‏

وأضاف ربيعة: عندما يشارك الأهلي في بطولة عالمية دائمًا ما يكون هدفه المنافسة بقوة ‏والظهور بالشكل الذي يليق بالنادي ويشرف جماهيره.‏

وأشار إلى أن رغبة الفريق في الفوز أمام العين كانت واضحة في البداية، ‏للاحتفال مع جماهيره باللقب والتأهل إلى نهائي البطولة العالمية.‏

واختتم ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي قادر على مواصلة مشواره في بطولة ‏كأس إنتركونتيننتال، وأن هدف الأهلي كعادته المنافسة إلى أبعد نقطة في بطولة يشارك بها ‏والبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب.

الأهلي والعين الإماراتي رامي ربيعة كأس العالم للأندية كأس إنتر كونتيننتال