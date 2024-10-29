رامي ربيعة: الأهلي كلل جهوده بالتتويج ببطولة أبطال القارات الثلاث

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق اجتهد بشكل كبير هذا ‏الموسم، وكلل جهوده بالتتويج بالسوبر المصري ثم بطولة القارات الثلاث على حساب نادي ‏العين الإماراتي، والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.‏

وأضاف ربيعة: عندما يشارك الأهلي في بطولة عالمية دائمًا ما يكون هدفه المنافسة بقوة ‏والظهور بالشكل الذي يليق بالنادي ويشرف جماهيره.‏

وأشار إلى أن رغبة الفريق في الفوز أمام العين كانت واضحة في البداية، ‏للاحتفال مع جماهيره باللقب والتأهل إلى نهائي البطولة العالمية.‏

واختتم ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي قادر على مواصلة مشواره في بطولة ‏كأس إنتركونتيننتال، وأن هدف الأهلي كعادته المنافسة إلى أبعد نقطة في بطولة يشارك بها ‏والبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب.