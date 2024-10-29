رامي ربيعة: الأهلي كلل جهوده بالتتويج ببطولة أبطال القارات الثلاث

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق اجتهد بشكل كبير هذا الموسم، وكلل جهوده بالتتويج بالسوبر المصري ثم بطولة القارات الثلاث على حساب نادي العين الإماراتي، والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.
وأضاف ربيعة: عندما يشارك الأهلي في بطولة عالمية دائمًا ما يكون هدفه المنافسة بقوة والظهور بالشكل الذي يليق بالنادي ويشرف جماهيره.
وأشار إلى أن رغبة الفريق في الفوز أمام العين كانت واضحة في البداية، للاحتفال مع جماهيره باللقب والتأهل إلى نهائي البطولة العالمية.
واختتم ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي قادر على مواصلة مشواره في بطولة كأس إنتركونتيننتال، وأن هدف الأهلي كعادته المنافسة إلى أبعد نقطة في بطولة يشارك بها والبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب.