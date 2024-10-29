جولة للتفتيش على مراكز الشباب بسمالوط

ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبإطار خطة إدارة الشباب والرياضة بسمالوط للتفتيش والمتابعات الإدارية وحسب الجدول الزمني المدرج لتفقد كافة المراكز والمنشآت الرياضية قام محمد جمعة مدير الإدارة اليوم الثلاثاء بعمل جولة تفقدية للتفتيش والمتابعة لمركز شباب " البيهو " برفقة لجنة متخصصة متعددة المهام من إدارة شباب سمالوط ، وذلك للاطلاع علي سير العمل ومراجعة السجلات الإدارية وسجلات العهدة والمخازن ودفاتر الحضور والانصراف وتفقد المنشآت والمشاركة في الانشطة



يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف وكلاء مديرية الشباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ محمد جمعة عبد الحكيم مدير ادارة شباب سمالوط

