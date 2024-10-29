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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدبولي يغادر الرياض عقب المشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

رئيس الوزراء يشارك
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"
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غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، العاصمة السعودية الرياض، عائدًا إلى القاهرة، عقب مُشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي،  في النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، يرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.

شهدت مشاركة رئيس الوزراء بالمؤتمر، إلقاء كلمة، نيابة عن رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية، سلط خلالها الضوء على الخطوات والإجراءات الطموحة التي تقوم بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب النهوض بقطاع الطاقة، وكذا دفع قطاع النقل والتنمية الحضرية، والعمل على الارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إبراز فرص تطوير التعاون بين مصر والمملكة في تلك المجالات.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش المشاركة بالمؤتمر، لقاءات ثنائية مع رئيس وزراء فيتنام،  ووزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، والتقى أيضاً الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ المنظمة لهذا المنتدى الاقتصادي البارز بالمملكة العربية السعودية.

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