عمرو السولية: الأهلي قدم مباراة مميزة أمام العين ونهدي الفوز للجماهير

أبدى عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته الغامرة بالفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال السولية أن الأهلي قدم مباراة كبيرة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، ولاحت له العديد من الفرص خلال الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، مؤكدًا أن الفريق كان حاضرًا وأن جميع اللاعبين بذلوا أقصى الجهد خلال جميع فترات المباراة لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأوضح أن جميع اللاعبين سوف يفرحون اليوم، على أن يتم طي هذه الصفحة اعتبارًا من الغد للتفكير في المواجهات القادمة.

وقال السولية إن جميع اللاعبين يجددون دائمًا طموحهم من أجل الفوز بالبطولات، فبعد التتويج الموسم الماضي بالعديد من البطولات جدد الجميع طموحهم من أجل مواصلة حصد الألقاب، لإسعاد الجماهير التي نهديها اليوم كأس الفوز على العين.