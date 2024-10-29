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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قرار رئاسي من الإمارات بالعفو عن ثلاثي الزمالك

ثلاثي الزمالك دونجا
ثلاثي الزمالك دونجا وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي
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أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجَّه بالعفو عن ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، بعد حبسهم على إثر المشاجرة التي وقعت بينهم وبين أحد منظمي مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

يأتي هذا العفو تأكيدًا على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصًا من رئيس الإمارات على تعزيز الروابط الودية بين الشعبين الشقيقين.

وكانت محكمة أبوظبي بالإمارات قضت على على الثلاثي بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم، صباح اليوم الثلاثاء.

محمد بن زايد آل نهيان الزمالك عبد الواحد السيد دونجا مصطفى شلبى