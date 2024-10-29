مسئولو شباب المنيا يتفقدون 4 مراكز شبابية

تابع كل من توني عبدالله توني رئيس قسم الرياضة بإدارة شباب المنيا، ومحمد عبد المحسن رئيس قسم الشباب بالإدارة، وكابتن عبد العزيز محمد شادي أخصائي رياضي الإدارة اليوم الثلاثاء.

كل من مركز شباب بني أحمد ومركز شباب طهنشا، ومركز شباب الشرفاء ومركز شباب زاوية سلطان.

شملت المتباعة حضور وانصراف العاملين في الفتره الوسيطة والانتقاليه، وتم الاطلاع علي دفاتر الحضور والانصراف، والوقوف على الملاحظات والسلبيات وتقديم الحلول والنصائح لتلافى أية مخالفات مخزنية أو مالية أو إدارية ومتابعة الملاعب المنجلة، ومتابعة أكاديمية كرة قدم، واستثمار الكافيه الخاص بمركز شباب بني أحمد.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف وكلاء مديريه الشباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ مدير إدارة شباب المنيا.