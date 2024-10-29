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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يرفع كأس القارات الثلاث احتفالا بتتويج الأهلي

الأهلي
الأهلي
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حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على رفع كأس بطولة القارات الثلاثة التي توج بها المارد الأحمر مساء اليوم الثلاثاء بعد الفوز على العين الإماراتي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال. 

شارك الخطيب في مراسم تتويج الأهلي بالكأس؛ حيث قرر لاعبو الفريق منح رئيس النادي شرف رفع كأس البطولة على منصة التتويج. 

حقق الأهلي الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال. 

سجل ثلاثية الأهلي وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة. 

محمود الخطيب الأهلي والعين الإماراتي كأس القارات الثلاثة كأس إنتر كونتيننتال