أمانة الطاقة بـ"مستقبل وطن" تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

عقدت أمانة شئون الطاقة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أسامة كمال، أولى اجتماعاتها التنظيمية عقب إعادة تشكيلها رسميا، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتبها وأمنائها في المحافظات كافة، لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

استعرض الاجتماع التنظيمي، عددا من الموضوعات والملفات المتعلقة بالقطاع، والأهداف الرئيسية الخاصة بتطوير الأداء داخل قطاع البترول والتعدين، والإصلاحات الشاملة التى نفّذتها الدولة المصرية لمواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم، فضلا عن مناقشة خطة عمل كل محافظة لتحقيق تلك الأهداف.

وأكد المهندس أسامة كمال، أن الدولة المصرية استهدفت تنويع مصادر الطاقة، والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن قطاع البترول والتعدين المصرى هو أحد ركائز الاقتصاد المصرى.

شهد الإجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، وعدد من القضايا المرتبطة في المحافظات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن المصري.