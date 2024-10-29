أول رد من جمال بخيت بخصوص أغنية "المصري" مع لطيفة وعمر خيرت

في أول رد للشاعر جمال بخيت على الجدل حول أغنية "تعرف تتكلم بلدي"، التي تعاون فيها مع النجمة لطيفة والموسيقار عمر خيرت، وأُجريت تعديلات على جزء من كلماتها بعد 20 عامًا من عرضها الأول في فيلم "سكوت هنصور"، كشف بخيت عن التفاصيل كاملة.

نشر الشاعر بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، في نهايات شهر سبتمبر اتصل بي احد المسئولين عن حفل الموسم الثامن لمبادرة "تحدي القراءة" التي انطلقت في دولة الإمارات، برعاية الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، منذ ثماني سنوات، وشارك فيها عشرات الملايين من جميع انحاء الوطن العربي، بما فيهم مصر، وكذلك مشاركين من دول غير ناطقة بالعربية، "والبحث عن المعلومات الكاملة سهل جدا لمن يريد أن يعرف اكثر عن هذه المبادرة".

وتابع: طلب مني هذا المسئول ان أشارك بأغنية "دويتو" من تأليفي يلحنها الموسيقار عمر خيرت، ويغنيها مطرب ومطربة من الوطن العربي، وافقت بدون تردد واتصلت بالأستاذ عمر خيرت، الذي اخبرني بأنه أجرى عملية جراحية مؤخرا، وأنه لديه ارتباطات فنية لا تترك له وقتا، لتحمل مسئولية انجاز عمل فني جديد في هذا الوقت الضيق" وأخبرت المسئول عن الحفل الذي تواصل معي برد الموسيقار الكبير، فعاد لي بعدها بأيام ليقترح على ان اكتب كلاما جديدا يصلح لمبادرة تحدي القراءة على نفس لحن أغنية "المصري"، التي استخدمها المبدع الراحل يوسف شاهين من كلماتي، ولحن وتوزيع الموسيقار عمر خيرت، وغناء الفنانة لطيفة. و كانت المناقشة تنصب على أنني حر تماما في ان اكتب ما أريد، طالما هو في اطار ما تدعو إليه مبادرة تحدي القراءة، وهكذا لا نخسر وجود فن عمر خيرت وتوزيعه المبهر.

وواصل: درست الفكرة ووجدت الآتي: أولا: مبادرة تحدي القراءة من أفضل المبادرات الثقافية على مستوى الوطن العربي، ثانيا: كتابة كلام مختلف على نفس اللحن اسلوب فني حدث كثيرا جدا مع العديد من الأعمال الغنائية الهامة، ثالثا: أن الموضوع يشكل لي تحديا فنيا يتجاوب مع عنوان المبادرة وجوهرها "تحدي القراءة"، رابعا: أن المجال يسمح للتأكيد على بعض المعاني التي عشت من اجلها لمدة تزيد عن الخمسين عاما، وآمنت بها ونشرتها من خلال اغنياتي ودواويني، واستمسكت بها في احلك الأوقات والظروف، خامسا: أن النص الجديد هو نص "موازي" وليس نصا "بديلا"، فالأغنية الأصلية موجودة ومتاحة داخل وخارج فيلم "سكوت ح نصور" والاهم انها داخل وجدان كل مصري احب الاغنية .. وكذلك كل عربي احب نفس الاغنية بدون اي حساسية.

وقد كان، كتبت نصا "من قلبي وعقلي" عناصره هي التحدي العربي الموحد لكل الصعوبات التي نواجهها عن طريق العلم والمعرفة والعقل والفكر الحر واستلهام المعاني العظيمة من خلال الرموز العظيمة للأمة العربية الرسول الكريم والقرآن الذي بدأ ب"اقرأ" والقدس، وحاتم الطائي، وعمر ابن الخطاب، وطه حسين، والمتنبي، والرحالة ابن ماجد، وكل الشخصيات التي تلهم المخيلة العربية بالإبداع والحضارة والفصاحة

وبعد كل هذا، هل توقعت هجوما على النص الجديد ؟! طبعا، ولماذا كتبته؟ لو منعني توقع الهجوم على كتابة ما أؤمن به، لما كتبت ٧٠٪؜ من اشعاري على مدار خمسين عاما، لقد عشت اكتب ما يمليه على ضميري، دون النظر الى رد الفعل المنتظر، كتبت ديوانا كاملا بعنوان مسحراتي العرب، وكتبت ألبوما كاملا اسمه لم الشمل في أوقات كان ما يُفرق فيها العالم العربي اكثر مما يجمعه كما يحدث الآن تماما.

كتبت هذا العمل وأنا أتوقع الهجوم كما أتوقع الإنصاف، وأكثر من هذا لقد قررت مقدما ألا ارد على اي نقد قد يوجه للعمل، فما الذي يدعوك الآن لكتابة هذا التوضيح الطويل المفصل؟ ما يدعوني هو تحمل المسئولية، فقد اعتقد البعض ان الفنانة لطيفة جاءت بشاعر آخر لكتابة الكلمات الجديدة "وهذا مستحيل قانونا، إلا بموافقة الشاعر والملحن الأصليين" وانبرت بعض الأقلام بهجوم مسئ على الفنانة الكبيرة بدون حق.

لقد وافق الموسيقار عمر خيرت على كلمات النص الجديد ووافقت لطيفة على غنائها، لكنني المسئول الأول والأخير عن هذا النص، الذي انشره هنا كاملا لمن يريد الاطلاع عليه، مع التأكيد على الآتي، الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية بشرط أن نحفظ الاحترام لكل صاحب رأي ..

أغنية تحدي القراءة:

تعرف تحيا بتحدي

على كل الصعب تعدي

ايدك تستقوى بيدّي

يبقى انت اكيد العربي

تعرف بالحب تنادي

دي بلاد العزة بلادي

ورسولي نبض فؤادي

يبقى انت اكيد العربي

يا كل الشعب العربي

يا عقلي وروحي وقلبي

الفكر الحُر طريقي

والعِلم ينور دربي

الطائي وكرمه رسالة

يرويها عمر بعدالة

مع طه و المتنبي

والماجد ف الرحالة

نور المعرفة دا سبيل

والعقل اساس ودليل

وبنادي يا أمة إقرأ

ف الذكر وف التنزيل

سورة ف المصحف عندي

نقراها جيل ورا جيل

قادر على اي تحدي

أيام .. معرفة وفصاحة

وحضارة وابداع وسماحة

ونعيش الرؤية اللماحة

يجمعنا ملهمنا العربي

تعرف بالقدس تنادي

دي بلاد العزة بلادي

ورسولي نبض فؤادي

يبقى انت اكيد العربي.