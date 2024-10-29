الأكثر تتويجا بالبطولات.. الأهلي يرفع رصيده إلى 154 بطولة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب بطولة كأس القارات الثلاثة «إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي لكرة القدم» "FIFA African-Asian-Pacific Cup" بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

رفع الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 154 ليتربع على عرش أكثر الأندية تتويجا بالبطولات على مستوى العالم.

جاءت بطولات الأهلي على النحو التالي:

على المستويين العالمي والقاري:

فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 13 مرة.

فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس 4 مرات.

فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة.

فاز بالكأس الأفروآسيوية مرة واحدة.

فاز بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي «أوقيانوسيا» مرة واحدة.

على المستوى المحلي:

فاز ببطولة الدوري العام 44 مرة.

فاز ببطولة كأس مصر 39 مرة.

فاز ببطولة كأس السلطان حسين سبع مرات.

فاز بدوري القاهرة 16 مرة.

فاز بكأس السوبر المصري خمس عشرة مرة.

فاز بكأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.

فاز بكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.

على المستوى العربي:

فاز بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.

فاز بالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة.

فاز بكأس النخبة العربية مرتين.

بخلاف الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية أربع مرات.

ويلعب الأهلي يوم 14 ديسمبر القادم بالعاصمة القطرية الدوحة مع الفائز من مباراة ديربي الأمريكتين المقامة بين بطل أمريكا الجنوبية «ليبرتادوريس» وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف»، والتي ستقام بالدوحة يوم الأربعاء 11 ديسمبر القادم، يحصل الفائز في مباراة 14 ديسمبر على كأس «التحدي»، ويصعد لنهائي كأس القارات «إنتركونتيننتال» ليلعب مع ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بالدوحة يوم 18 ديسمبر القادم.