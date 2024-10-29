مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم في المنطقة الحمراء

أغلقت مؤشرات الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض، رغم نتائج أعمال إيجابية لشركات كبرى.

وانخفض مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.59 % مع معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء، ومنها أسهم السفر والترفيه بنسبة 1.62%، في حين ظلت أسهم البنوك والتعدين أعلى قليلًا.

وحقق سهم بنك (إتش اس بي سي) المدرج في بورصة لندن ارتفاعا بنسبة 3.3% بعد أن أصدر البنك تقرير أرباح الربع الثالث الذي تجاوز تقديرات المحللين وإعلان البنك أنه سيعيد شراء ما يصل إلى 3 مليارات دولار من الأسهم، بينما خسرت أسهم شركة نوفارتس للأدوية 4.7%، على الرغم من ارتفاع مبيعات الشركة في الربع الثالث من العام.

وشهد اليوم تحقيق العديد من الأرباح لشركات مثل أديداس ولوفتهانزا وبعض الشركات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون غدا لمجموعة من الزيادات الضريبية المحتملة في ميزانية حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة.