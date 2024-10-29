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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لوكاكو يتصدر تشكيل نابولي أمام ميلان في الدوري الإيطالي

لوكاكو مهاجم نابولي
لوكاكو مهاجم نابولي
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أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق نابولي، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره ميلان بملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في الحادية عشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البلجيكي روميلو لوكاكو تشكيل نابولي أمام ميلان، رفقة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وماتيو بوليتانو.

ويسعى فريق الجنوب للفوز على الروسونيري، من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، والابتعاد عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان.

يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

تشكيل نابولي لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: ميريت 

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - بونجيورنو - أوليفييرا 

خط الوسط: أنجويسا - جيلمور - سكوت ماكتوميناي

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - خفيتشا كفاراتسخيليا.

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