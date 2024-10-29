موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتينينتال بالفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في استاد القاهرة اليوم الثلاثاء.

سجل ثلاثية الأهلي في شباك العين الإماراتي وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة .

توج الأهلي بلقب كأس القارات الثلاثة إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وذلك بعدما تخطى العين منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور السابق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في نصف النهائي؟

المباراة المقبلة للأهلي ستكون يوم 11 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب 974 الذي استضاف مباريات كأس العالم 2022.

ويلتقي الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وستنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وحتى الآن لم يتم معرفة بطل أمريكا الجنوبية في ظل أن البطولة مازالت في نصف النهائي.

ويتنافس في نصف النهائي كل من ريفر بليت الأرجنتيني وأتليتكو مينيرو البرازيلي وبينارول من أوروجواي وبوتافوجو البرازيلي.

كان أتليتكو مينيرو قد فاز في ذهاب نصف النهائي على ريفر بليت بثلاثية دون رد.

أما بوتافوجو فاكتسح بينارول بخماسية مقابل لا شيء.

جدير بالذكر أنه لو نجح الأهلي في تخطي عقبة نصف النهائي فسيواجه ريال مدريد في النهائي في ملعب لوسيل في قطر في 18 ديسمبر المقبل.