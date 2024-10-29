جامعة المنيا تعلن موعد بدء الدراسة بفرع الجامعة المصرية

أعرب د عصام فرحات رئيس جامعة المنيا عن سعادته لصدور قرار بدء الدراسة بفرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية والمقرر له خلال الفصل الدراسى الثانى 2024/2025 والتى تمنح من خلاله الجامعة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال

وقال فرحات فى تصريحات صحفية اليوم : يأتى ذلك إيمانا من الجامعة بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحقيق التقدم الاقتصادي في مصر بتوفير القوى البشرية المؤهلة للمشاركة في مختلف النواحى الإقتصادية من خلال تقديم تعليم متميز في التخصصات الحديثة والبنية والمساهمة في الارتقاء بجودة العملية التعليمية من خلال نموذج للتعلم الإلكترونى المدمج يقوم على توظيف معطيات التحول الرقمى في توفير فرص التعليم الجامعى لكل الراغبين في مواصلة التعليم والتعلم وتنمية قدراتهم على الإختيار الواعى لما يرغبون في دراسته وتنمية قدرتهم في التعلم الذاتى المستمر.

كان الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قد ترأس اجتماع مجلس الجامعة، بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور طه السعيد، المستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة وأعضاء المجلس.