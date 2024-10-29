شركة مجموعة الجهمي لإستيراد البصريات.. شريك أساسي في تقديم حلول بصرية متطورة للمجتمع الليبي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 10:09 م

تُعد شركة مجموعة الجهمي لإستيراد البصريات واحدة من الجهات الرائدة في مجال العناية بالعيون في ليبيا، حيث تكرس جهودها لتوفير حلول بصرية متكاملة تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات العمرية في المجتمع الليبي، ومنذ انطلاقتها حرصت الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي من خلال استيراد منتجات بصرية عالية الجودة من موردين عالميين موثوقين، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية اليومية وتضمن لهم العناية المثلى بصحة العيون.

تتضمن مجموعة منتجات الشركة نظارات طبية وشمسية، إضافة إلى عدسات مخصصة لمساعدة الأفراد الذين يعانون من مشكلات بصرية شائعة مثل قصر النظر، طول النظر، والاستجماتيزم، ويأتي توفير هذه المنتجات كجزء من التزام الشركة بتقديم خدمات بصرية شاملة تواكب التطورات الحديثة في مجال العناية بالعيون، ومن أبرز المنتجات التي تقدمها الشركة عدسات “بلو كت”، المصممة لتقليل التأثيرات الضارة للضوء الأزرق الناتج عن الأجهزة الإلكترونية. هذا النوع من العدسات يمثل استجابة للتغيرات التكنولوجية السريعة وأنماط الحياة الجديدة التي تفرضها، حيث يساعد في تخفيف إجهاد العين الناتج عن التعرض المتكرر للضوء الأزرق، والذي أصبح جزءًا من حياة الكثيرين اليومية.

إلى جانب العدسات الطبية، تتيح الشركة أيضًا عدسات واقية من الأشعة فوق البنفسجية، والتي توفر حماية إضافية للعينين في الظروف البيئية المتنوعة، مما يعكس حرص الشركة على تقديم منتجات لا تلبي فقط احتياجات التصحيح البصري، بل تتماشى أيضًا مع معايير الحماية والراحة، وتوفر هذه العدسات مستويات حماية متقدمة تسهم في الحفاظ على سلامة العينين وتقليل الأضرار التي قد تنتج عن التعرض المستمر للشمس.

وبالإضافة إلى دورها في تقديم المنتجات، تولي شركة مجموعة الجهمي لإستيراد البصريات اهتمامًا خاصًا بنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع حول أهمية العناية بصحة العيون، من خلال تقديم إرشادات ونصائح لعملائها، وتشدد الشركة على أهمية الفحص الدوري للعيون كجزء من الوقاية الصحية العامة، مشيرة إلى أن الكشف المبكر عن المشكلات البصرية يمكن أن يساعد في تجنب التدهور وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

تسعى الشركة من خلال رؤيتها الشاملة إلى دعم صحة المجتمع الليبي في مجال العناية بالعيون، مع التركيز على تقديم حلول بصرية تواكب التغيرات والمتطلبات العصرية، وهذا الالتزام الدائم بالجودة والابتكار يضع شركة مجموعة الجهمي لإستيراد البصريات في مقدمة الشركات التي تقدم خدمات بصرية في ليبيا، ويعزز من دورها كشريك أساسي للمستهلكين الباحثين عن حلول بصرية تجمع بين الكفاءة والحماية.