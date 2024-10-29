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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا: نتعاون مع المحافظة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا
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ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا اليوم، اجتماع مجلس الجامعة، بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور طه السعيد، المستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة وأعضاء المجلس.

أكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تألو جهدًا  تجاه المحافظة وستظل في تعاون دائم ومستمر بمؤسساتها العلمية والتطبيقية باعتبارها شريكًا في التنمية الشاملة بالمحافظة، لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 لخدمة أبناء الأقليم .

وثمن دور  محافظة المنيا بقيادتها الرشيدة، وكذلك تقديم كافة الدعم من خلال مراكزها المُتخصصة، متعددة الخدمات،  لخدمة المجتمع المحلي بأفضل صورة ممكنة. 
 

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