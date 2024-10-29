موراتا يقود تشكيل ميلان أمام نابولي في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نابولي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق ميلان، اليوم الثلاثاء، نظيره نابولي على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في الحادية عشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإسباني ألفارو موراتا تشكيل ميلان أمام نابولي، حيث يتواجد على رأس هجوم الروسونيري، ويعاونه النيجيري صامويل تشوكويزي والسويسري نوا أوكافور.

يجلس على مقاعد البدلاء، البرتغالي رافائيل لياو والأمريكي كريستيان بوليسيتش، في ظل غياب ثيو هيرنانديز وتامي أبراهام وتيجاني ريندرز.

يحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي نابولي في الصدارة وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة نابولي

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إميرسون رويال - مالك ثياو - بافلوفيتش - تيراكيانو

خط الوسط: روبن لوفتس تشيك - يوسف فوفانا - يونس موسى

وفي الهجوم: صامويل تشوكويزي - ألفارو موراتا - نوا أوكافور.