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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أشعلت النيران لإخفاء الجريمة.. القصة الكاملة لسيدة السلام بعد ذبح شقيقتها وطفلها

أرشيفية
أرشيفية
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شهدت منطقة السلام واقعة مأساوية قامت ربة منزل بالتخلص من شقيقتها وطفلها دون رحمة وأصبح الدم مية حيث تجردت من مشاعر الإنسانية  وارتكبت جريمتها بقلب قاسي ولم ترحم شقيقتها.

الغيره والحقد دوافع المتهمة مريم لارتكاب واقعة قتل شقيقتها وطفلها بعد وصلة شجار عنيف نشبت بيينهن بسبب طلاق المتهمة وفشل زواجها ومقارنة حياة شقيقتها  ليسيطر الشيطان علي عقل المتهمة وتقتل شقيقتها وطفلها وتتركها غارقة في دمائها لعدة أيام ثم فكرت في إشعال النيران داخل مسكن شقيقتها لإبعاد الشبهة وإخفاء معالم جريمتها عنها ليظهر  الحادث كأنه جراء حريق فقط.

تلقت أجهزة الأمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السلام وبالانتقال والفحص وبعد اخماد النيران تبين العثور على جثة سيدة ونجلها وبهما آثار طعن بمنطقة السلام.

وكشف الفحص المبدئى، مقتل ربة منزل ونجلها ووجود آثار بعثرة في محتويات الشقة، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

القت اجهزة الامن القبض علي شقيقة المجني عليها وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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