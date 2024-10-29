بعد الفوز على العين الإماراتي.. الأهلي يحصد 2 مليون دولار

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكأس القارات الثلاث بعد الفوز على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

سجل ثلاثية الأهلي وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

وحصد الأهلي جائزة مالية كبيرة قدرها 2 مليون دولار مكافأة الفوز من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ووسام أبو علي.

جاء تشكيل العين

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كوامي، فابيو كاردوسو، إريك.

خط الوسط: بارك يونج، محمد عباس، يحيى نادر.

خط الهجوم: كاكو، بالاسيوس، سفيان رحيمي.