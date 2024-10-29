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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: قرار إسرائيل بحظر أنشطة "الأونروا" سابقة خطيرة

ممثل روسيا الدائم
ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيكون له عواقب سلبية للغاية على المنطقة وعلى منظومة الأمم المتحدة نفسها ككل"، كما أن مثل هذا القرار يهدد بوضع حد لأنشطة "الأونروا".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الإخبارية الروسية عن نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قوله "إنه بسبب اعتماد المشاريع ذات الصلة، وجدت الأونروا نفسها على وشك التفكك الكامل"، واصفًا قرار الكنيست بأنه "سابقة خطيرة" تقوض أسس التعاون الدولي.

وأكد نيبينزيا أن مثل هذه الخطوة تنتهك، من بين أمور أخرى، ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

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