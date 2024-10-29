صحة الشيوخ تناقش إنشاء مقر جديد للإسعاف بقنا

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور حسين خضير رئيس اللجنة وبحضور وكيلي اللجنة الدكتورة سلوى الحداد ،والدكتور عمرو حجاب ، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة: عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أحمد عبد الماجد، الاقتراح الاول بشأن: "إنشاء مقر لهيئة الإسعاف المصرية بقنا"

والاقتراح الثاني"تحويل مستشفى أبو تشتت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"،بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وبحضور ممثلي الحكومة .



وقال النائب أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح برغبة، بشأن الاقتراح الاول أنه تم تخصيص أرض بمساحة (۱۰۰۰) متر لصالح هيئة الاسعاف المصرية بجوار مجمع المواقف بمدينة قنا منذ أكثر من ١٥ سنة، ولم يتم الاستفادة من قرار التخصيص حتى الآن على الرغم من احتياج محافظة قنا لوجود مقر لهيئة الاسعاف المصرية.

وطالب عبد الماجد، بضرورة الموافقة على إنشاء مقر جديد لهيئة الإسعاف المصرية بمحافظة قنا، على أن يشمل نقطة اسعاف رئيسية.



من جانبهم اكد أعضاء اللجنة ان من ابجديات الصحة العامة هو وجود مكان مناسب لمرفق الإسعاف، وعليه يجب وضع مشروع أنشاء مقر جديد للإسعاف بمحافظة قنا كأولوية في الخطة المالية لوزارة التخطيط مع تحديد جدول زمني لبدء التنفيذ وضرورة الدعم والمساندة لمرفق الإسعاف حيث انه من غير المقبول عدم تنفيذ مشروع لمدة 15 عام.



واكد الدكتور محمد فؤاد عبد المجيد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، ان مرفق الإسعاف بمحافظة قنا يشمل مبنى ادارى وخدمي واسعاف بقوة 117سيارة تقسم على 5 قطاعات طبية وعدد 66 نقطة اسعاف موزعة على مراكز المحافظة بالكامل لسرعة انجاز الخدمة بكفاءة وفاعلية.



فيما اكد الدكتور عمرو سليمان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية ، أنه بالفعل تم تخصيص قطعة ارض بمساحة 1000 متر منذ عام 2011 لإنشاء مرفق اسعاف جديد بالمحافظة، ورغم المطالبة بإدراجه سنويا بالخطة الاستثمارية ولكن وزارة التخطيط لا تضعه كأولوية في خطتها، وان هيئة الإسعاف تدعم وتثمن مبادرة النائب لسرعة أنشاء مرفق اسعاف جديد بالمحافظة ولكن يجب أولا التنسيق مع وزارة التخطيط، والهيئة قادرة على انجاز المشروع في اسرع وقت ممكن.



وفيما يخص الاقتراح برغبة الثاني المقدم من النائب أحمد عبد الماجد، "تحويل مستشفى أبو تشتت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"

قال النائب، أنه أنه تم اخلاء مستشفى ابو تشت المركزي عام ۲۰۱۵ بغرض الاحلال والتجديد، وتم تخصيص مساحة (٤٥٠٠) متر مربع لصالح أنشاء المستشفى بتكلفة مالية قدرها (۲۱۹ مليون جنية) في حينها، تم نقل الخدمة الطبية من مقر مستشفى ابو تشت المركزي الى وحدة سمهود الصحية، ومن المفترض الانتهاء من اعمال انشاء مستشفى ابو تشت المركزي في عام ۲۰۱۸ ولم يتم تسليم المستشفى حتى تاريخه .



وطالب مقدم الاقتراح برغبة بضرورة نقل تبعية مستشفى ابو تشت المركزي الي أمانة المراكز الطبية المتخصصة نظراً لكفاءة أمانة المراكز الطبية المتخصصة على أن يشمل النقل العاملون أيضاً بالمستشفى بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.

من جانبة أكد الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أن مستشفى أبو تشت المركزى تصنف مستشفى عام، وأنه نظراً لاستحداث خدمات جديدة بالبرنامج الوظيفى لها، وأن نسبة العمل بالمشروع حتى الأن هي 90%، وسيتم التسليم المبدئى للمستشفى في يناير 2025، وأن وزارة الصحة والسكان لديها رؤية استراتيجية لقطاع الرعاية العلاجية وهو العمل على التطوير والنهضة بالخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات العلاجية وغيرها من الجهات الخارجية.

في السياق ذاته أوضح الدكتور محمد يوسف،مدير مديرية الشئون الصحية بقنا ، أن الوزارة أعدت برنامج جديد لإدارة مستشفياتها سوف يزيل الفواصل بين كافة المستشفيات مما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

من جانبهم ثمن أعضاء اللجنة الفكر الجديد لوزارة الصحة في إدارة مستشفياتها بمنظومة واحدة لتحسين مستوى الخدمة بدلاً من وجود اختلاف في طرق التشغيل والإدارة بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.