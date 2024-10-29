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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو يبحث الليلة حلولًا دبلوماسية للحرب مع لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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ورد في تقارير صادرة عن مصادر إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لعقد اجتماع ليلي للبحث في الأوضاع الأمنية المتعلقة بالتصعيد العسكري مع لبنان.

الاجتماع من المقرر عقده في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسيكون التركيز فيه على مناقشة سبل التوصل إلى تسوية سلمية للعمليات العسكرية، بحسب ما نقله مصدر مسؤول لم يتم الكشف عن هويته في إحدى الصحف الإسرائيلية.

ورغم ذلك، لم تتطرق التقارير المتاحة إلى أي تفاصيل إضافية حول فحوى الاجتماع المرتقب.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من اليوم، عن رأيه حيال تعيين "حزب الله" لأمين عام جديد.

وقد أشار جالانت إلى أن الأمين العام الحالي، نعيم قاسم، قد لا يشغل هذا المنصب لفترة طويلة، في تلميح إلى نية إسرائيل استهدافه، على غرار اغتيال الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله، خلال ضربة جوية استهدفته في بيروت الشهر الماضي.

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