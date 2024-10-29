شمال غزة بلا غذاء ومهدد بالموت الفوري.. تحذيرات أمام مجلس الأمن

أوضح المندوب الفلسطيني لدى مجلس الأمن، رياض منصور، أن شمال قطاع غزة يشهد وضعًا مأساويًا يتمثل في عمليات واسعة تسببت بخسائر فادحة في الأرواح، مشيرًا إلى أن سكان تلك المنطقة يواجهون تهديدات مباشرة تضع حياتهم في خطر كبير بسبب الهجمات المستمرة من الجانب الإسرائيلي.

وأكد منصور في كلمته أن أهالي شمال غزة يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية نتيجة سياسة الحصار المشددة التي تفرضها إسرائيل، مما يعرضهم لمزيد من المعاناة وسط أزمات متفاقمة على الصعيد الإنساني.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال ترتكب انتهاكات خطيرة بحق الشعب الفلسطيني، تشمل حصارًا وتدميرًا للبنية التحتية، ما يشكل اعتداءً واضحًا على حقوق المدنيين.

وشدد على أهمية التحرك الدولي للتوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، بهدف حماية المدنيين وإنهاء الأزمة الإنسانية المتصاعدة هناك.