علاء الباشا: حققت حلمى بعرض الفوتوغرافيا المصرية فى المحافل العالمية

ظل الفنان علاء الباشا، ٢٠ عامًا، يعمل على هدف واحد هو أن يصل بالفوتوغرافيا المصرية إلى المحافل العالمية، اعتز بمصريته وقرر أن يعكف على أن يرفع علم بلده عاليا، وكانت النتيجة مبهجة، وحصد «جائزة موزي الدولية للمصور المتميز»، التي يقدمها بينالي «جينان الصيني الدولي للتصوير الفوتوغرافي» ضمن دورته العاشرة للفنانين الفاعلين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا

أقيم البينالي في الفترة من ١٧ إلى ٢٧ أكتوبر الجاري في «جامعة شاندونغ» بين أروقة «معهد الفنون والحرف» بمقاطعة «جينان» شرق الصين.

مشاركة متميزة

فاز الفنان علاء الباشا بالجائزة عن اللوحات التي شارك بها ضمن مجموعة أعمال تصور الحياة على ضفاف النيل، وعُرضت الأعمال ضمن معرض جماعي بصحبة ١٠ فنانين مصريين التقوا مع آخرين من الصين في فعالية عنوانها «نهر النيل والنهر الأصفر».

وقدم المصورون المصريون أعمالاً ترصد الحياة على شاطئ النيل بهدف إظهار المناظر الطبيعية والتفاصيل الحياتية على ضفتيه وأهميته بوصفه شريان الحياة لمصر، فيما قدم الفنانون الصينيون أعمالاً ترصد جمال الطبيعة ومظاهر الحياة على النهر الأصفر بالصين.

قال الباشا: «كنت الفنان الوحيد الذي دعته إدارة البينالي للمشاركة في الفعاليات من القارة الأفريقية، وكنت مسئولاً عن جمع الأعمال المشاركة في المعرض الجماعي، الذي تم برعاية البينالي عن (النيل والنهر الأصفر)، وضم لوحات لفنانين من القاهرة ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة، من بينهم الفنان الدكتور أشرف سعد جلال وياسمين الشرما ونادر العاصي ويوسف ناصر وياسمين القاسم».

وأوضح أن «البينالي الذي أقيم برعاية وزارة الثقافة الصينية ومنظمة اليونيسكو، شهد مشاركة كبيرة من فنانين عالميين، وحضر حفل الافتتاح أكثر من ٣٠٠ مصور من ٢٠ دولة، من بينها فرنسا وإيطاليا واليونان وبلجيكا ونيوزيلندا وهنغاريا ومصر وسنغافورة وإندونيسيا، ومثلما كانت المشاركة المصرية الوحيدة من أفريقيا، كانت أيضاً عمان هي الدولة المشاركة الوحيدة من دول الخليج وشارك منها ٤ فنانين».

وتابع: استهدف تركيز البينالي في قسم من فعالياته الرئيسية على «نهر النيل» ورصد التشابه بين الحياة على ضفافه، وبين الحياة على ضفاف «النهر الأصفر» وهو ما أوضحته الأعمال التي قدمها فنانون صينيون في المعرض الجماعي المشترك.

وأكد الفنان المصري أن «البينالي يلتزم بتقاليد صارمة تحددها المعايير الأكاديمية والدولية والتخصصية، وتؤكد عرض الصور بالتوازي مع البحث الأكاديمي والاستكشاف النظري».

بينالى جينان

يقدم البينالي عددًا من الجوائز، من بينها «جائزة المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي»، و«جائزة موزي الدولية للمصور المتميز» و«جائزة الإنجازات العمرية في فن التصوير الفوتوغرافي الدولي»، ويدعم فعالياته الاتحاد الدولي للفنون التصويرية.

وليد قانوش: نهنئ الفائز على تمثيله المشرف للحركة التشكيلية بالمحفل الدولى الهام

هنأ قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الفنان علاء الباشا، على تمثيله المشرف للحركة التشكيلية في هذا المحفل الدولي الهام، حيث فاز بجائزة بينالى جينان الدولى للتصوير الفوتوغرافى فى دروته العاشرة، الذي تنظمة وزارة الثقافة الصينية، وذلك ضمن دورته العاشرة للفنانين الفاعلين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

نصيحة الفنان

ونصح دكتور علاء الباشا المصورين بالاستمرار فى التعلم وعدم التردد فى طلب المساعدة من زملائك حتى تصل لمستوى يليق بمجهودك وسعيك فى التصوير الفوتوغرافى.

مسيرة فنية

علاء الباشا فنان مصري، حاصل على ماجستير في التصوير الفوتوغرافي وباحث دكتوراه في فلسفة فن الفوتوغرافيا، كما يعمل مدرس للتصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ويشغل منصب وكيل الاتحاد العالمي لفن الفوتوغرافيا FIAP، زميل الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى RPS، مؤسس كل من نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي ADASA والمؤسسة الوطنية للفنون موف Move، أسس وأطلق كثير من الأحداث الدولية، مثل بينالي مصر الدولي لفن الفوتوغرافيا EIBPA ومسابقة مبدعي التصوير Photo creators وصالون الإسكندرية، أقام العديد من الفعاليات الفنية والمؤتمرات، ومثّل «الباشا» مصر في العديد من المحافل الدولية، وشارك في كثير من المعارض المحلية والدولية في كل من الإمارات، الأردن، اليونان، الإكوادور، تركيا وسلوفينيا، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.