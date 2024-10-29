أفشة يسجل الهدف الثالث للأهلي في شباك العين

سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك العين الإماراتي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

جاء هدف أفشة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ووسام أبو علي.

جاء تشكيل العين

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كوامي، فابيو كاردوسو، إريك.

خط الوسط: بارك يونج، محمد عباس، يحيى نادر.

خط الهجوم: كاكو، بالاسيوس، سفيان رحيمي.