عن مباراة الأهلي والعين الإمارتي.. صلاح عبدالله: أتمنى فوز الأهلي من قلبي

عبر الفنان صلاح عبدالله، عن أمله في فوز النادي الأهلى على نظيره العين الإماراتي في المباراة المقامة الآن باستاد القاهرة، وذلك في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال".

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "العين الإماراتي في عيون مصرنا وعيونا كلنا وأتمناها مباراة رائعة بروح رياضية عالية جداً بين اللاعبين والجمهورين والمعلقين والمحللين وطبعاً أتمنى فوز أهلي من قلبي وأخيراً مين دول؟

وقد انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النادي الأهلى 1 - 0 على نظيره العين الإماراتي، والذي أحرزه اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي.

يتضمن تشكيل النادي الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2024 كالتالي وفقا لاختيارات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر.

الحارس الأساسي: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- يحيى عطية الله

وسط الملعب: أكرم توفيق- مروان عطية- إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو- وسام أبو علي- حسين الشحات

