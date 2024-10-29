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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مباحثات مصرية نيجيرية بوزارة الخارجية.. غدًا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، غداً الأربعاء، بكاري ياو سانجاري" - وزير الخارجية والتعاون الدولي والنيجريين في الخارج بجمهورية النيجر.

يعقب اللقاء عقد جلسة مباحثات ثنائية لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ثم يليه عقد مؤتمر صحفي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الخارجية النيجر