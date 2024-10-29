مباحثات مصرية نيجيرية بوزارة الخارجية.. غدًا

يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، غداً الأربعاء، بكاري ياو سانجاري" - وزير الخارجية والتعاون الدولي والنيجريين في الخارج بجمهورية النيجر.



يعقب اللقاء عقد جلسة مباحثات ثنائية لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ثم يليه عقد مؤتمر صحفي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.