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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استعدادًا لموسم الشتاء.. نائب محافظ البحيرة يتابع محطات الصرف الصحي والزراعي بدمنهور

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة يتابع محطات الصرف الصحي
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تفقد الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، عددا من محطات الصرف الصحي والزراعي بمركز ومدينة دمنهور، والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

كما تابع نائب المحافظ سير العمل بالمحطات والتأكد من مدى جاهزيتها لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال موسم الأمطار والسيول، ومدى توافر الوقود بمولدات الكهرباء اللازمة لكافة المعدات بالمحطات.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لإنتظام عمل محطات الصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم الشتاء بكافة مدن ومراكز المحافظة، وتذليل أي صعوبات قد تواجه العاملين بالمحطات وضمان تقديم الخدمات المستدامة للمواطنين.

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