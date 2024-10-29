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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إمام عاشور يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى العين الإماراتي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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سجل إمام عاشور الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك العين الإماراتي في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال. 

جاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 55 من عمر اللقاء. 

وكان وسام أبو علي أحرز هدف التقدم للأهلي في مرمى العين في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة العين الإماراتي بعد قليل في كأس إنتركونتيننتال. 

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ووسام أبو علي.

جاء تشكيل العين

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كوامي، فابيو كاردوسو، إريك.

خط الوسط: بارك يونج، محمد عباس، يحيى نادر.

خط الهجوم: كاكو، بالاسيوس، سفيان رحيمي.

الأهلي والعين الإماراتي كأس إنتركونتيننتال وسام أبو علي هدف وسام أبو علي