وزارة إسرائيلية: 12 ألف جريح من الجيش تلقوا العلاج في مراكز تأهيل منذ أكتوبر 2023

كشف قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، استقباله 12 ألف جريح من الرجال والنساء من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب بيان نشرت تفاصيله قناة "آي 24" الإسرائيلية فإن عدد من تلقوا العلاج في القسم ارتفع خلال عام بنسبة 20% ليصل إلى حوالي 74 ألف شخص.

وأكد البيان أنه أصيب نحو 1500 جريح مرتين خلال القتال، بالإضافة إلى ذلك، تم نقل حوالي 900 جريح جديد إلى المستشفيات منذ بداية العملية البرية في لبنان، أي بزيادة قدرها 1.5 مرة مقارنة بشهر سبتمبر.

وأوضح أن 93% من المصابين رجال، و66% من جنود الاحتياط، و51% تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، و14% من المصابين مصنفون على أنهم إصابات متوسطة الخطورة، منهم 377 إصابة في الرأس، و23 إصابة خطيرة التي تطلبت ترميم الجمجمة.

وأكد البيان أن 308 أصيبوا في العين، منهم 12 فقدوا بصرهم إلى جانب آخرين يحتاجون إلى طرف صناعي، و104 مصابين بإصابات في العمود الفقري، ونحو 60 مبتوري الأطراف تم تزويدهم بطرف صناعي متطور ومبتكر يتناسب مع أسلوب حياتهم.