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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي العالمي يكتسح العين الإماراتي بثلاثية ويتوج بطلا للقارات الثلاث

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في مباراة الكلاسيكو العربي بربع نهائي كأس إنتركونتيننتال التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي. 

كما تُوج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي بكأس القارات الثلاثة إفريقيا وآسيا وأقيانوسيا وهي الكأس التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للفائز من مباراة الأهلي والعين الإماراتي. 

سجل ثلاثية الأهلي وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في بالدقائق 33 و55 و93. 

وضمن المارد الأحمر التأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال لمواجهة الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية وبطل أمريكا الشمالية في العاصمة القطرية الدوحة. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال. 

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ووسام أبو علي.

جاء تشكيل العين

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كوامي، فابيو كاردوسو، إريك.

خط الوسط: بارك يونج، محمد عباس، يحيى نادر.

خط الهجوم: كاكو، بالاسيوس، سفيان رحيمي.

الأهلي والعين الإماراتي هدف وسام أبو علي كاس انتركونتيننتال