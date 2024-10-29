29 أكتوبر.. القصة الكاملة للعدوان الثلاثي على مصر

تمر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أكتوبر ذكري العدوان الثلاثي على مصر، ،وكانت تلك الحرب اللى قامت بين مصر من جهة وبريطانيا وفرنسا واسرائيل من جهة أخرى فى عام 1956.

أسباب العدوان الثلاثي على مصر

كان من أسباب العدوان تأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس ،ودعم مصر لثورة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي. ،وتعرف تلك الحرب ايضا بحرب 1956 وأزمة السويس.



تأميم قناة السويس

أمم جمال عبد الناصر قناة السويس يوم 26 يوليو عام 1956، مما أدي الي منع ربح الانجليز والفرنسيين من القناة ،ومنعهم من التحكم فيها وجاء التأميم عقب سحب عرض من بريطانيا وامريكا لتمويل بناء السد العالى فى أسوان ، بالاضافة الى اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية خلال ارتفاع حدة التوتر بين الصين و تايوان .. وكذلك لتوقيع مصر اتفاقيه سلاح مع الاتحاد السوفييتى ، حيث كان يزود جيش مصر بأسلحه متطوره ، لمحاربة اسرائيل عقب ما رفضت اغلب الدول الاوربية وامريكا بيع الاسلحه لمصر.

ومن أسباب العدوان أيضا دعم مصر ومساعدتها للثوار الجزائريين اعالذن يكانوا يطالبون باستقلال الجزاير عن فرنسا. فارادت إسرائيل تأمين نفسها من مصر.

خدعة الحرب



كانت هناك خدعة كبيرة في الحرب ،حيث تما اتفاقيات سريه ما بين انجلترا و فرنسا و اسرائيل ،وتم الإتفاق ان اسرائيل تشن هجوما على سيناء، و عندما تتصدى لها مصر في تلك الحالة ستتدخل انجلترا و فرنسا ،وانهم سيحاصرون الجيش المصرى فى سيناء.

وشنت اسرائيل بالفعل عدوان على سيناء ،و قامت الحرب ،واصدرت انجلترا و فرنسا بيان انذارى يطالبون بوقف الحرب ، و إنسحاب الجيش المصرى و الجيش الاسرائيلى لمسافة 10 كيلومترا، على ضفتي قناة السويس ،، و بالتالي تفقد مصر السيطره على قناة السويس ، علي 10 كيلومترا من أراضيها على الضفه الغربيه من القناة .

ونجحت خطتهم و رفضت مصر الانسحاب، فهجمت القوات الانجليزية و و القوات الفرنسية علي مدينة بور سعيد و منطقة قناة السويس، وأنسحب الجيش المصرى .

مما كشف المؤامرة الكبري ، مما أثار تضامن اغلبية دول العالم فى صف مصر ، وأصدر الاتحاد السوفيتى انذار بإنه سيضرب لندن و باريس بالصواريخ الذرية، فأمرت أمريكا إنجلترا و فرنسا بالإنسحاب الفورى من الأراضى المصريه.و انتهت الحرب بفضيحة كبري و خرجت مصر منتصرة انتصارا سياسي كبير.