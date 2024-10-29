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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بهدف وسام أبوعلي.. الأهلي يتقدم على العين الإماراتي في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على نظيره العين الإماراتي بهدف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال. 

أحرز وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي في مرمى العين في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة العين الإماراتي بعد قليل في كأس إنتركونتيننتال. 

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ووسام أبو علي.

جاء تشكيل العين

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كوامي، فابيو كاردوسو، إريك.

خط الوسط: بارك يونج، محمد عباس، يحيى نادر.

خط الهجوم: كاكو، بالاسيوس، سفيان رحيمي.

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الأهلي والعين الإماراتي وسام أبو علي كأس إنتر كونتيننتال