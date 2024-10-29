محافظ البحيرة: ارتفاع المؤشرات السكانية دليل على ارتفاع جودة الحياة

عقدت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعاً لاستعراض المؤشرات السكانية وبحث ومناقشة سبل وآليات تحسينها بعدد من مدن ومراكز المحافظة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزى - مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، الدكتور صالح إبراهيم، رئيس فرع المجلس القومى للسكان، وكلاء وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعي وممثلى الأزهر والكنيسة والأوقاف والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ورئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار وأبو المطامير ورشيد وايتاي البارود.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع تصورات ومعايير استراتيجية مُتطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة لتحسين المؤشرات والخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، وتزامنًا مع المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24 PHDC)، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة".

واستهلت محافظ البحيرة، الإجتماع بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدة على الدور الهام والكبير الذي تلعبه كافة مؤسسات وأجهزة المحافظة، لا سيما المؤسسات الدينية بالأزهر والكنيسة والأوقاف، وذلك فى ظل توجهات وخطة الدولة الحالية نحو الإرتقاء بالخصائص السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وشددت المحافظ خلال اللقاء على ضرورة رفع نسب المؤشرات السكانية المنخفضة بالمراكز الأربع المعنية كون ارتفاع المؤشرات السكانية تعد دليل على ارتفاع جودة الحياة والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة على أهمية تضافر جهود كل القطاعات بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة في القضية السكانية، وتتفيذ كل توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية فى نسخته الثانية والذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 21 - 24 أكتوبر 2024.

كما أكدت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية زيادة وتكثيف حملات التوعية لمجابهة ظواهر التسرب من التعليم والزواج المبكر والاهمال الصحى، والتشجيع على تنظيم الأسرة، فضلا عن تكثيف الخدمات الصحية والتعليمية فى كافة المناطق وبخاصة في المناطق النائية والمحرومة، مع وضع آلية لقياس كافة المؤشرات ومراعاة التزام معايير الدقة والحيادية للوصول إلى نتائج إيجابية تحقق مستهدفات الدولة فى هذا الملف الحيوي.

ووجهت محافظ البحيرة بعقد هذا الاجتماع بشكل دورى للوقوف على كافة السلبيات أولا بأول والتدخل لحل أى مشكلات قد تطرأ لتحسين المؤشرات السكانية، كما وجهت بالنزول إلى أرض الواقع وتحليل كافة الاحتياجات وتوفير وتقديم كل الإمكانات من أجل تحقيق إنجاز فى هذا الشأن يكون له أثر إيجابي فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

واستعرضت محافظ البحيرة، البيانات الخاصة بالمؤشرات السكانية وجهود المحافظة فى ملفي محو الأمية والزواج المبكر، وجهود أجهزة المحافظة والمجالس المتخصصة فى قطاع التوعية والتثقيف بمخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على شتى المجالات، كونها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا دمج كافة هذه الجهود ضمن مبادرة "بداية" والتي تستهدف تحقيق التنمية البشرية لكافة المواطنين بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

من الجدير بالذكر أن المؤشرات السكانية تشمل (جودة التعليم، الخدمات الصحية، تنظيم الأسرة وانخفاض معدل المواليد، قوة العمل، الحفاظ على البيئة ومؤشرات ديموجرافية).