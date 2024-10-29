حزب الله يستهدف دبابة ميركافا وتجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي

استهدفت قوات حزب الله اليوم الثلاثاء، بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية دبابة ميركافا وتجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، محققة فيهم إصابات مباشرة.

وأفاد حزب الله - في بيانات منفصلة أوردتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - بأن مقاتليه استهدفوا ‏دبابة ميركافا في منطقة "الحمامص" جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها ‏بين قتيل وجريح.‏

وأضاف أن رجال الحزب تمكنوا عبر المسيرات الانقضاضية من استهداف قاعدة "شراغا" محققة إصابة مباشرة في صفوفهم، إضافة لاستهدافهم برشقة صاروخية ثكنات "زرعيت”.

وأشار حزب الله إلى أن قواته استهدفت برشقة صاروخية وقذائف ‏المدفعية‏ تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "خلة العصافير" والأطراف الشرقية لبلدة الخيام‏ ومستوطنة "حانيتا" و"ثكنات يرؤون" و"دوفيف" وأصابت أهدافها ‏بدقة.

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله" لا يحتفظ إلا بنحو 20% من قدرات الصواريخ والقذائف التي كانت لديه قبل الحرب.

ونسبت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إلى جالانت قوله لدى زيارة تفقدية للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة "صفد": "أقدر أن القدرة المتبقية من الصواريخ والقذائف تبلغ نحو 20%، كما أنها ليست مُنظمة بالطريقة التي كانت منظمة بها من قبل، بطريقة تسمح لحزب الله بإطلاق رشقات نارية كبيرة".

وأضاف: "هناك صلة عميقة بين ضربتنا لإيران وما يحدث لحزب الله، فإيران تدرك أن حزب الله لا يملك القدرة على الرد، وحزب الله يدرك أنه لا يستطيع الاعتماد على إيران".