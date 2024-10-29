الهلال يسحق الطائي برباعية فى كأس خادم الحرمين ويصعد للدور ربع النهائي

استضاف الطائي نظيره الهلال على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

افتتح عبد الله الحمدان التسجيل لصالح الهلال فى الدقيقة الخامسة من الشوط الاول ثم عادل الطائي النتيجة حيث سجل أحمد الجويد هدف التعادل فى الدقيقة السابعة.

و أضاف خالد الغنام الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 38 ثم عاد عبد الله الحمدان ليسجل هدفه الثاني والثالث للهلال في الدقيقة 53.

و أنهى المحترف البرازيلي ماركوس ليوناردو بتسجيل الهدف الرابع للهلال فى الدقيقة الـ53 من الشوط الثاني .

بهذا الفوز، تأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مستعرضًا أداءً مميزًا رغم الغيابات.