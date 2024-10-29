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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتابع إنشاءات الموقف النموذجي وأعمال رصف وتطوير الطرق بقويسنا

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي ، ولاسيما قطاع الطرق كونه أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة وذلك ضمن بناء " الجمهورية الجديدة " التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً  لرؤية مصر 2030.
حيث أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا إلى متابعته الميدانية لأعمال الرصف المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي  فقد تم متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بطريق المنطقة الصناعية وشارع الجمهورية وكذا أعمال قطع الفرمة بشارع نجم الدين وتركيب البلدورات بشارع الجلاء وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الموقف النموذجي  الجديد المقام علي  مساحة 2 فدان وذلك في  إطار خطة المحافظة على القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية.
وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الإستثمارية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.

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