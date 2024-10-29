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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«عبد المعطي» يترأس لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل والنشء بشرم الشيخ الدولي

الفنان د. محمد عبدالمعطي
الفنان د. محمد عبدالمعطي
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أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته التاسعة، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، أسماء لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل، حيث تضم اللجنة عدد من المسرحيين من مصر والعالم، وهم: د. محمد عبدالمعطي رئيسا، وعضوية : الفنان القدير عادل شمس (البحرين)، السينوغراف جين يونج يون (كوريا الجنوبية)، د. كاملة الهنائي (سلطنة عمان).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي قدمه الفنان ميدو عادل، والمنعقد الآن بالمجلس الأعلى للثقافة، والذي تم خلاله إعلان تفاصيل الدورة الـتاسعة من المهرجان، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين والنقاد.
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتي يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى مازن الغرباوي دورته التاسعة محمد عبدالمعطي