اقرأ غدًا في "البوابة".. العالم يُدين إسرائيل.. رفض دولي لقانون حظر عمل الأونروا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

العالم يُدين إسرائيل.. رفض دولي لقانون حظر عمل الأونروا

مصر تدين تشريع الكنيست بحظر عمل "الوكالة"

السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية ضد الاحتلال

أمين الأمم المتحدة: القانون الجديد عواقبه مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين

جنوب أفريقيا تقدم أدلتها على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة لـ "العدل الدولية"

حزب الله يختار نعيم قاسم أمينًا عامًا

تل أبيب: ضرباتنا على طهران غيرت ميزان القوى

60 شهيدا في عدة غارات إسرائيلية على شرق لبنان