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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. العالم يُدين إسرائيل.. رفض دولي لقانون حظر عمل الأونروا

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

العالم يُدين إسرائيل.. رفض دولي لقانون حظر عمل الأونروا
مصر تدين تشريع الكنيست بحظر عمل "الوكالة"
السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية ضد الاحتلال
أمين الأمم المتحدة: القانون الجديد عواقبه مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين
جنوب أفريقيا تقدم أدلتها على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة لـ "العدل الدولية"
حزب الله يختار نعيم قاسم أمينًا عامًا
تل أبيب: ضرباتنا على طهران غيرت ميزان القوى
60 شهيدا في عدة غارات إسرائيلية على شرق لبنان

إسرائيل الأونروا مصر الكنيسة الامم المتحده جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية حزب الله