رونالدو يعود لقيادة تشكيل النصر أمام التعاون في كأس الملك

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون.

يستضيف فريق النصر، اليوم الثلاثاء، نظيره التعاون على ملعب الأول بارك، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك السعودية، على أن ينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام التعاون، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة البرازيلي أنجيلو جابرييل وويسلي تيكسيرا.

ويعود رونالدو لقيادة تشكيل النصر ضد التعاون، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري السعودي أمام الخلود.

وتخطى النصر، الحزم في دور الـ32 من بطولة كأس ملك السعودية، قبل أن يصطدم بـ التعاون في دور الستة عشر بعد إجراء القرعة.

ويخوض النصر مباراة اليوم بالقميص الأبيض، إذ يرتدي رفاق كريستيانو رونالدو الطاقم الاحتياطي الثالث.

تشكيل النصر لمواجهة التعاون

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - سالم النجدي

خط الوسط: علي الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا

وفي الهجوم: أنجيلو جابرييل - كريستيانو رونالدو - ويسلي تيكسيرا.