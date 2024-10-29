ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يعود لقيادة تشكيل النصر أمام التعاون في كأس الملك

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون.

يستضيف فريق النصر، اليوم الثلاثاء، نظيره التعاون على ملعب الأول بارك، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك السعودية، على أن ينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام التعاون، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة البرازيلي أنجيلو جابرييل وويسلي تيكسيرا.

ويعود رونالدو لقيادة تشكيل النصر ضد التعاون، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري السعودي أمام الخلود.
وتخطى النصر، الحزم في دور الـ32 من بطولة كأس ملك السعودية، قبل أن يصطدم بـ التعاون في دور الستة عشر بعد إجراء القرعة.

ويخوض النصر مباراة اليوم بالقميص الأبيض، إذ يرتدي رفاق كريستيانو رونالدو الطاقم الاحتياطي الثالث.

تشكيل النصر لمواجهة التعاون

حراسة المرمى: بينتو 

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - سالم النجدي 

خط الوسط: علي الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا 

وفي الهجوم: أنجيلو جابرييل - كريستيانو رونالدو - ويسلي تيكسيرا.

النصر رونالدو تشكيل النصر التعاون كأس الملك كأس ملك السعودية كريستيانو رونالدو اخبار النصر السعودي