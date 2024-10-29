جهاز المنتخب يتابع مباراة الأهلي والعين الإماراتي

قرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، متابعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر اقامتها بعد قليل علي استاد القاهرة في كأس انتر كونتيننتال.

وذلك لمتابعة لاعبي الاهلي المقرر ضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل، والمقرر له الشهر المقبل استعدادا لختام تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وكان الفراعنة قد تأهل لبطولة الأمم الأفريقية رسميا بعد تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الماضية من التصفيات.