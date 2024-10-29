15 دقيقة.. الأهلي يهدر 3 فرص للتسجيل في شباك العين

شكل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضغطا هجوميا كبيرا على نظيره العين الإماراتي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة في كأس إنتركونتيننتال.

أهدر لاعبو الأهلي 3 فرص للتسجيل في أول 10 دقائق عن طريق إنفراد من حسين الشحات وكرة للنجم رامي ربيعة وأخرى من إمام عاشور.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

يلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ووسام أبو علي.

جاء تشكيل العين

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كوامي، فابيو كاردوسو، إريك.

خط الوسط: بارك يونج، محمد عباس، يحيى نادر.

خط الهجوم: كاكو، بالاسيوس، سفيان رحيمي.