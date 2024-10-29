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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشوب حريق هائل في أشجار وحشائش بكورنيش النيل بحلوان.. صور

الحريق
الحريق
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شبَّ حريق هائل في أشجار وحشائش بطريق كورنيش النيل بمنطقة كفر العلو، بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، وجارٍ التعامل مع الحريق وإخماده.

وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة - مفادها نشوب حريق في منطقة زراعية بكورنيش النيل حلوان.

وانتقلت على الفور  قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لموقع البلاغ، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

وتستمع قوات الأمن لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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حريق هائل كورنيش حلوان نشوب حريق في أشجار حريق حشائش