جولة للأطفال بمتحف إيمحتب بسقارة ضمن أنشطة قصور الثقافة.. صور

استقبل متحف إيمحتب بسقارة عددا من أطفال روضة السيدة زينب، في جولة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن المشروع الثقافي لوزارة الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

تعرف الأطفال على تاريخ بناء المتحف وأبرز مقتنياته، واستمعوا لشروح حول إيمحتب أقدم البنائين في مصر ومهندس هرم زوسر المدرج، أول بناء يتم إنشاؤه من الحجر في التاريخ.

وتجول الأطفال في المتحف الذي يتكون من 6 قاعات عرض، ويبدأ بقاعة المدخل مرورا بقاعة بعثات سقارة، والعمارة، وطرز سقارة، مقابر سقارة، وصولا إلى قاعة الملك مرنرع، بجانب "مكتبة لوير" وهي مكتبة خاصة بعالم المصريات "جان فيليب لوير" الذي كرس حياته لترميم مجموعة زوسر الهرمية لمدة 70 عامًا.

عقب ذلك شاهد الأطفال الفيلم الوثائقي "إيمحتب"، وتضمن عرضا مرئيا لمناقشة أهمية الأسماء والرسم الخطي في الفن المصري القديم.

وفى ضوء الزيارة قام الأطفال بتصميم الشخصيات المصرية القديمة باستخدام الألوان وتصميمات لعرائس 2D، نفذتها ضحي بهجت، بجانب ورشة إبداعية رسم على الزجاج بالالوان وتصميم لمجسمات من الصلصال علي أشكال مستوحاة من مصر القديمة قدمتها هدى محمد، واختتمت الفعاليات بعرض عرائس الماريونت لفريق أجيال.

أقيمت الجولة بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف على المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، وفى إطار برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية بقطاع المتاحف، وجهاز روضة السيدة.



