تشكيل باير ليفركوزن أمام إلفرسبيرج في كأس ألمانيا

أعلن الإسباني تشابي ألونسو مدرب فريق باير ليفركوزن لمواجهة نادي إلفرسبيرج (الدرجة الثانية) ضمن بطولة كأس ألمانيا

ليفركوزن يقدم مستوى متميزًا هذا الموسم؛ فلم يخسر أي مباراة في الدوري الألماني أو الكأس، بالرغم من تعادله مؤخرًا مع بريست الفرنسي في دوري الأبطال ومع بريمن في الدوري. من جانبه، يظهر إلفرسبيرج بثقة عالية بعد تغلبه على هامبورج بنتيجة 4-2 السبت الماضي، كما تفوق على فرق قوية مثل هيرتا برلين وكايزر سلاوترن.

تشكيل باير ليفركوزن :

حراسة المرمى: كوفاش

خط الدفاع: موكيلي ،تاه ، تابسوبا

خط الوسط: تشاكا، تيلا، أرثر ،بلايسوس

خط الهجوم: هوفمان ، جارسيا ، شيك