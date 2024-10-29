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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يلتقي علاء حجازي قبل استلام مهامه مندوبا لمصر بالأمم المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، السفير علاء حجازي، الذي سوف يتسلم  مهامه الجديدة خلال أيام قليلة مندوبا دائما لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف..

في بداية اللقاء تقدم الوزير جبران إلى السفير الجديد، بخالص التهنئة على توليه هذا المنصب، وتمنى له التوفيق والنجاح ، وأكد أهمية دور بعثة مصر  في جنيف في استعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات أمام منظمات الأمم المتحدة،وسياسات التزامها بمعايير العمل الدولية ..

اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق فيما يخص استعراض  ملفات العمل أمام منظمة العمل الدولية ،وتنظيم لقاء العام المقبل بين "الوزير " وقيادات المنظمة في جنيف لتفعيل التعاون ،والتأكيد على  التزام مصر بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها وقراراتها التي تخص ملف العمل ،والاستمرار في  التنسيق المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية في كافة المجالات المشتركة...

خلال اللقاء تحدث وزير العمل عن جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ،وآليات الوزارة نحو تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،بمستوى مهاري ومعايير دولية ،وأكد أهمية التعاون بشأن فتح أفاق جديدة للشباب المصري في سوق العمل الخارجي ،مؤكدا أن الوزارة جاهزة لتوفير فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل الأوروبي وفي كافة المجالات والمهن المطلوبة،مع التأكيد على أهمية اعتماد الشهادات المصرية من مراكز تدريب مهني معتمدة بالدول الأوروبية...

كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لسرعة إصدار مشروع قانون العمل من خلال "الحوار الاجتماعي " بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال ، ليراعي التوزان ،و معايير العمل الدولية ،ويشجع على الاستثمار ،ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ..شارك في اللقاء د. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية .

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