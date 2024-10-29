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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

سيامة 3 كهنة جدد للخدمة بإيبارشية الجيزة

سيامة 3 كهنة جدد
سيامة 3 كهنة جدد بإيبارشية الجيزة
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احتفلت إيبارشية وسط الجيزة بسيامة ثلاثة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة بالإيبارشية، بيد الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف الإيبارشية، وهم الشماس انطونيوس كرام فهيم، باسم القس ابانوب على مذبح كنيسة مارجرجس بالمنيب، والشماس بيتر عادل صبحى، باسم القس بيترنيوس، والشماس مينا سعد صبري، باسم القس هرمينا. 

وأقيم القداس الإلهي الذي تضمن صلوات السيامة في كنيسة السيدة العذراء والانبا رويس بهضبة الاهرام وبحضور وكلاء المطرانية وعدد من كهنة الإيبارشية وعدد كبير من شعب الكنيسة.

وفي سياق آخر، استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك بالمقر البابوي في القاهرة.

وتناول اللقاء أهمية السلام والعمل على نبذ العنف، حيث أكد البابا تواضروس على أهمية تخفيف الأعباء عن الناس ولا سيما وسط الظروف الصعبة التي تشهدها مناطق عديدة في العالم، خلال الفترة الحالية.

إيبارشية وسط الجيزة الأنبا ثيؤدوسيوس البابا تواضروس الثاني