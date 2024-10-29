مصر زمان.. هل كانت زبيدة ثروت تغار من سعاد حسني؟

السندريلا سعاد حسني والفنانة زبيدة ثروت من أشهر فنانات الزمن الجميل، قدمت كل منهما عددا من الأعمال التي تعد إحدى علامات السينما المصرية، وكانت النجمتان من النجوم المفضلات عند الجمهور، حتى إنهما اشتركتا معا في بطولة فيلم "الحب الضائع" ورغم نجاح الفيلم وأدائهما المميز واندماجهما معا انتشرت الكثير من الأخبار التي تفيد وجود خلافات بينهما خاصة بعد تصريحات الفنانة زبيدة ثروت عن السندريلا سعاد حسني.

حيث قالت زبيدة ثروت في أحد تصريحاتها: "سعاد حسني لم تكن جميلة المظهر، وكان شكلها عادي، وفعلا كان فيه بنا غيرك فنية لما كانت سعاد تشوفني لابسة فستان أحمر اللون، وهي لابسة فستان لونه بني، على طول تقوم بتغيير فستانها رغبة منها في الظهور بشكل أفضل وأحسن مني، وأنا برضه كنت بعمل كده، وسعاد كانت مجرد زميلة مش صديقة"، وذلك حسب حوار صحفي نشر لـ"زبيدة" عام 2011.

واكملت زبيدة ثروت تصريحاتها عن السندريلا قائلة: "سعاد لم تكن فنانة جميلة المظهر، وكان شكلها عادي، واستعمالها للماكياج والرموش كان يعطي إحساسا للمشاهد بأنها جميلة الجميلات، وهي كان فيها ميزة مش عند حد، الكاميرا كانت بتحبها، ولكن خلف الكاميرات وعلى طبيعتها كنا نراها عادية للغاية".

وأضافت ان هذه الأشياء لم تكن السباق الوحيد بينهم فكانت تتنافس النجمتان معا على الرشاقة لأن المخرجين في ذلك الوقت كانوا يغضبون بشدة إذا ما زاد وزن بطلة أعمالهم، قائلة: "كنا أشبه بالعصافير لقلة ما نتناوله من طعام".