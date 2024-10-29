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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني: جماعة الإخوان الإرهابية تحاول إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وبث الأكاذيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أكد مصدر أمنى أن العبارة التى تداولتها عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إستعراض ضوابط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لسفر العمالة المهنية من السيدات بالخارج مجتزأة عن مضمونها وتُخالف رؤية وثوابت وزارة الداخلية التى تُكن كامل الإحترام لكافة المواطنين.
 وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وبث الأكاذيب والشائعات وهو ما يعيه الشعب المصرى.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة وزارة الداخلية