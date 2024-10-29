يوسف القعيد: الرئيس السيسي يعتبر فلسطين قضية مصرية

قال يوسف القعيد الكاتب الروائي الكبير، إن تأشيرة العدو الإسرائيلي حرمتني من زيارة فلسطين، مضيفا أن فلسطين جرح في قلبي وحلمي قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف يوسف القعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن العالم ينظر لما يحدث في فلسطين بلا مبالاة، متابعا أن قيام دولة فلسطين مطلب مصري قبل أن يكون مطلب فلسطيني.

وتابع يوسف القعيد الكاتب الروائي الكبير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر قضية فلسطين قضية مصرية، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي يفعل فيما تبقي من فلسطين ما لم يحدث في التاريخ.