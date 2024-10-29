ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

يوسف القعيد: الرئيس السيسي يعتبر فلسطين قضية مصرية

الكاتب يوسف القعيد
الكاتب يوسف القعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال يوسف القعيد الكاتب الروائي الكبير، إن تأشيرة العدو الإسرائيلي حرمتني من زيارة فلسطين، مضيفا أن فلسطين جرح في قلبي وحلمي قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف يوسف القعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن العالم ينظر لما يحدث في فلسطين بلا مبالاة، متابعا أن قيام دولة فلسطين مطلب مصري قبل أن يكون مطلب فلسطيني.

وتابع يوسف القعيد الكاتب الروائي الكبير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر قضية فلسطين قضية مصرية، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي يفعل فيما تبقي من فلسطين ما لم يحدث في التاريخ.

إسرائيل الرئيس عبدالفتاح السيسي العدوان الإسرائيلي دولة فلسطينية مستقلة فلسطين قيام دولة فلسطينية مداخلة هاتفية